Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille et recrue la plus chère de l’été, le Brésilien Gerson réalise des bonnes prestations et Tulio De Melo pense que ce dernier peut faire encore mieux.

Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien attaquant de Lille a commenté la progression de l’international brésilien sous la tunique olympienne. Il le pense plus performant : « Il y avait une grande attente autour de lui ce qui a rendu les choses un peu difficiles au début. Il n’est pas encore à 100 %, mais il se rapproche de son meilleur niveau. Là, il est plus relax, moins nerveux et impatient. Il comprend le français, il prend du plaisir à jouer dans cette équipe et à évoluer au Vélodrome. Il m’a dit que l’ambiance lors du match contre Angers (5-2) était incroyable. Quand les Marseillais sont chauds, ils ressemblent aux supporters du Flamengo, et ça, ça plaît beaucoup à Gerson », a-t-il confié au quotidien.