Ancien coach de l’OM, Rolland Courbis évoque le cas des gardiens de buts à Marseille. Même s’il n’est pas contre amener de la concurrence à Steve Mandanda, il trouve que la stratégie n’est pas la meilleure.

Dans les colonnes de la « Provence », il s’est confié sur le mercato olympien et pense que le poste de gardien de buts n’est pas la priorité aujourd’hui. Courbis a du mal à comprendre la stratégie de Pablo Longoria en faisant venir Pau Lopez. « À Lyon, le nouveau coach (Peter Bosz) ne tourne pas autour du pot. C’est clair. Si je suis Anthony Lopes et que je vois arriver André Onana, j’ai chaud aux fesses… Mais si je suis Steve Mandanda avec Pau Lopez, je me dis : ‘Ok, on veut me mettre un autre gardien dans les pattes, pourquoi pas…’ Enfin, je pense que dans la situation de l’OM, qui doit recruter et construire un groupe performant sans avoir beaucoup d’argent, le poste de gardien de but est celui dont il fallait s’occuper en dernier. » S’est-il exprimé.