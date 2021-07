Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Gerson a commencé son aventure marseillais de la plus belle des manières avec un but face au Servette FC en match amical. Et au Brésil, on est catégorique sur ses qualités.

Ancien défenseur du club entre 2004 et 2006, son compatriote Demetrius Ferreira ne tarif pas d’éloges sur les qualités de Gerson dans les colonnes de La Provence. « Cela fait deux ans qu’il évolue au très haut niveau. IL a les caractéristiques et le bon profil pour l’OM, où il faut donner de soi. C’est le meilleur milieu de terrain du Brésil. Il est pas mal physiquement, il faudra juste qu’il s’adapte au jeu, plus rapide qu’au Brésil. Il a beaucoup de qualités : Il prépare le jeu, il est bon en un contre un. Il est très fort techniquement et physiquement et fait preuve d’intelligence. C’est un joueur complet, on voit d’ailleurs qu’il a déjà marqué. » A-t-il confié à propos de l’ancien maître à jouer de Flamengo au Brésil.