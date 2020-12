Le consultant Bastien Cordoleani donne son vis sur Nemanja Radonjic et trouve que le milieu offensif serbe n’est pas à son aise au club.

« Cela fait déjà deux ans et demi qu’il est à l’OM. Beaucoup de joueurs ont prouvé que sur des bouts de match, tu peux montrer des choses, mais tu peux aussi progresser, notamment dans ton attitude. C’est un garçon désinvolte et hautain au possible. Dans le jeu, il a toujours les mêmes dribbles, la même insolence balle au pied. Qu’il fasse une carrière d’instagrameur loin de chez nous. » Confie-t-il au « Phocéen ».