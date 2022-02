Invité pour une Colinterview sur YouTube, l’ancien Marseillais Benoît Pedretti est revenu sur son transfert vers l’Olympique Lyonnais en 2005. Un deal à 7,5 millions d’euros que le milieu de terrain n’a pas vraiment pu refuser.

« En fin de saison, ma femme est enceinte, on avait tout prévu, elle devait accoucher à Marseille, je ne voulais pas entendre parler de transfert. Et puis il y a eu un appel de Lyon. Au début, ce n’est pas mon intérêt d’y partir, j’ai encore à prouver à Marseille, à progresser tout simplement. Mais ça a été accepté par les dirigeants marseillais et on m’a un petit peu – beaucoup – poussé à y aller. Le club était en difficulté financière et il y avait une plus-value à faire sur mon transfert. Il ne faut pas se voiler la face, j’ai accepté aussi, Lyon était le plus grand club français, il y avait la Ligue des champions. Mais ce n’était pas ma volonté au départ. »