Pour Rothen, le problème de l’OM vient aussi de la grosse baisse de régime de Dimitri Payet.

Dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, l’ancien Parisien Jérôme Rothen est revenu sur la courte victoire de l’Olympique de Marseille hier soir face à Metz (2-1). Il a notamment pointé du doigt les choix tactiques douteux de Jorge Sampaoli et le manque d’inspiration de Dimitri Payet.

Cela peut arriver de rater un match même si ça ne doit pas arriver à Marseille quand tu joues un quart de finale de Coupe de France. Mais bon c’est arrivé et il faut l’accepter. Là, ce sont plus les choix de Sampaoli face à Metz qui ont été surprenants, ils n’ont pas été payants. Il voulait mettre Payet dans un rôle de faux numéro 9 ce qui a écarté Milik. Mais Payet n’est pas bon depuis le match à Lyon. Cela se ressent sur le jeu de l’OM. Payet n’avait pas le coup de génie pour service ses attaquants. Milik met un top but mais c’est là-dessus qu’on l’attend. Je l’ai critiqué mais n’empêche que s’il s’est retrouvé remplaçant, c’est qu’il n’était pas au top de sa forme. Contre Metz, ce n’est même pas une occasion et il se la fait tout seul. C’est un grand joueur. Dans le système de Sampaoli, il a juste du mal à trouver sa place. Son traitement a été injuste contre Metz mais Milik va être titulaire au prochain match, je vous le garantis”