L’Olympique de Marseille a concédé ce samedi un match nul face au FC Metz. Dimitri Payet a été l’un des joueurs les plus décevants de la rencontre comme le rapporte Giovanni Castaldi.

“Je suis navré, mais à mes yeux la prestation de Dimitri Payet et plus largement sa forme depuis le Classique est inacceptable pour un joueur de ce talent. Mais vraiment. Payet, il parle, il parle… Ça me fait marrer. Mais derrière, il doit assumer sur le terrain. Il a fait un bon match au Parc des Princes contre le PSG. Mais depuis, c’est le néant pour Payet. Je ne vois aucune progression dans le niveau athlétique ou dans le jeu. Benedetto, Thauvin et Sanson ont essayé au moins, mais Payet, c’est catastrophique” a déclaré Giovanni Castaldi sur RTL.