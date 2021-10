Devenu le titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille cette saison en lieu et place de Steve Mandanda, Pau Lopez s’exprime sur la concurrence.

« Quand je suis arrivé à Marseille, je voulais d’abord me remettre de ma blessure à l’épaule pour que le coach puisse faire son choix. Et j’ai réussi à avoir sa confiance. J’ai essayé de donner mon maximum à chaque entraînement et chaque match pour être prêt à aider l’équipe. J’ai de très bons rapports avec Steve. Je le remercie pour m’avoir bien accueilli à mon arrivée. Je sais que quand tu arrives dans un nouveau pays, ça fait plaisir d’avoir des légendes comme lui pour nous aider. Ça en dit beaucoup sur sa personnalité, » s’est-il félicité ce vendredi à deux jours de la venue du FC Lorient (10e journée).