Une nouvelle rumeur folle entoure l’Olympique de Marseille. Selon la presse italienne, Pablo Longoria aurait fait de Alexis Sanchez une cible privilégiée. D’après Nicolas Filhol, il ne s’agit que d’un rêve fou de l’extravagant dirigeant espagnol.

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur« , a déclaré l’expert du l’OM pour Football Club Marseille.