L’ancien buteur de Montpellier est revenu face aux médias sur sa décision de signer à Nice plutôt qu’à Marseille.

Nouvelle recrue de l’OGC Nice dans les derniers instants du mercato estival, Andy Delort a expliqué ce vendredi en conférence de presse pourquoi son choix s’est porté sur les Aiglons plutôt que sur l’Olympique de Marseille. « Déjà, je suis en face de vous, donc cela veut dire que mon choix s’est porté sur Nice. C’est sûr que c’étaient deux projets devant moi, j’ai pris ma décision avec ma famille aussi. Je ne le regrette pas et je suis très fier d’être ici. Dès qu’on a parlé avec Nice, on a vu qu’on avait les mêmes ambitions, le projet me plaisait. »

L’international algérien pourrait faire ses débuts sous les ordres de Christophe Galtier ce dimanche (17h) face au FC Nantes.