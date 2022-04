Avant l’Olympico de ce week-end face à Lyon, l’OM a joué la carte de la prévention auprès de ses supporters.

Toujours menacé d’un point de pénalité avec sursis, l’OM a adressé un message d’avertissement à ses supporters avant le choc de la 35e journée de Ligue 1 dimanche soir (20h45) entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Un Olympico décisif dans la course à la Ligue des champions qui s’annonce bouillant sur et en dehors du terrain.

Pour rappel, le club phocéen avait été suspendu par la commission de discipline de la LFP après les incidents lors de la rencontre à Angers (0-0) le 22 septembre dernier.