D’après les informations de RMC, Milik veut quitter l’OM cet été si Jorge Sampaoli n’est pas renvoyé.

Ce n’est pas nouveau, il y a de l’eau dans le gaz entre Arkadiusz Milik et son coach Jorge Sampaoli. Titularisé hier soir face à l’AS Monaco, le buteur polonais n’a pas pu empêcher la nouvelle défaite des Olympiens (0-1). Mais d’après les informations de nos confrères de RMC, il a encore été déçu par les choix tactiques de son entraîneur… au point de vouloir quitter le club cet été. Pour être plus précis, Milik demandera un bon de sortie lors du prochain mercato si Jorge Sampaoli est toujours sur le banc de l’OM.

Au micro d’Amazon Prime Vidéo, l’ancien du Napoli avait déjà confié sa confusion après la rencontre. « Si je joue mal, je joue mal. Ma performance me concerne avant tout. L’équipe va au-delà de mon cas personnel. On n’était pas dans notre meilleure forme. Marseille ce n’est pas moi. Ce n’est bien sûr pas toujours facile pour moi, on change de système souvent. En 4-4-2 contre Clermont (0-2), en 4-3-3 ce soir. Sur les 2 derniers matchs je n’ai pas joué, mais pour moi, c’est très important le rythme. Quand je joue plus, tous les trois jours, je me sens mieux. Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas… C’est quelque chose qui peut vous manquer. Le coach décide, je respecte sa décision, à moi d’être le plus performant possible. »