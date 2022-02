Jorge Sampaoli n’a pas pris de pincettes face aux médias au moment d’évoquer sa relation avec Arek Milik.

De passage en conférence de presse ce vendredi, au lendemain de la victoire de l’OM face à Qarabag (3-1) en Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a encore tapé sur les doigts d’Arkadiusz Milik. Le doublé du Polonais n’a pas suffi à calmer le sulfureux coach argentin.

« La relation entre un footballeur et un entraîneur est très hermétique. Je parle directement à lui pendant les entraînements, et on parle beaucoup. Comme buteur, Milik est top et fait partie des tops. Mais dans la communication il y a aussi du travail à faire et parfois il devrait trouver des partenaires libres sur le terrain ou plus d’espaces afin de fixer l’adversaire. Il faut savoir occuper l’espace de chacun. Ce n’est pas ce qu’il fait de mieux comme buteur. Il est très très bon à la finition, mais il peut améliorer sa relation avec les autres joueurs sur le terrain et on travaille là-dessus. Il doit être heureux, car il a marqué, parce que l’équipe a gagné et qu’un partenaire est entré à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné, il a marqué donc il doit être heureux. S’il n’est pas heureux à ce moment-là, il doit peut-être en parler avec quelqu’un d’autre. »