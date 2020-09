Pierre Ménès n’est pas forcément convaincu par les choix tactiques d’André Villas-Boas, notamment lors du match perdu au Stade Velodrome face à l’AS Saint-Étienne.

“Cette fois, il ne s’agissait pas de mettre le bus et de miser sur un coup de pied arrêté mais de faire le jeu. Et Villas-Boas a commis une grosse erreur en alignant une nouvelle fois une équipe sans avant-centre. Il aurait peut-être été plus judicieux de faire débuter le petit Aké ans l’axe. Le jeune espoir marseillais a fait une bonne entrée et a touché la barre, Thauvin a fait beaucoup d’efforts également. Mais derrière, cela ne va pas. Et je ne crois pas du tout à la suffisance ou à la démobilisation dont auraient fait preuve les Phocéens. Même après une victoire au Parc, deux matchs ça fait un peu court pour s’enflammer. On sait que cette équipe a des vertus quand il s’agit de bien défendre et de contrer. Mais elle en a beaucoup moins quand il s’agit de faire le jeu” a déclaré le journaliste sur son blog.