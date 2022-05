Dimitri Payet a fait passer un message à ses partenaires pour les trois derniers matchs de la saison. Forfait pour les trois dernières affiches à Lorient, Rennes et contre le RC Strasbourg, le milieu olympien a confiance en ses partenaires et il pense que la qualification pour la prochaine Ligue des champions est plus que jamais possible.

« Encore une fois, je ne vais pas pouvoir faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football. Après avoir passé des derniers examens aujourd’hui, les résultats sont rassurants mais montrent que malheureusement je ne pourrais pas rejouer cette saison. La déception est grande, la douleur est forte, mais je suis bien entouré et tous vos messages de soutien me donnent la force de regarder devant, et la saison prochaine commence donc demain pour moi. Le plus dur aujourd’hui pour moi est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans cette dernière ligne droite. Je serais bien évidemment derrière eux et tout le staff pour les 3 derniers matchs que l’on sait importants pour atteindre l’objectif fixé. » A expliqué celui qui est sortie sur blessure jeudi soir en Ligue Europa Conférence face au Feyenoord Rotterdam.