En fin de contrat avec le Real Madrid, le latéral de légende du Real Madrid Marcelo quitte la Maison Blanche avec 5 Ligue des Champions. À 34 ans, le joueur cherche un nouveau projet. L’OM serait venu aux renseignements…

Au Real Madrid une page se tourne ! De 2006 à 2022, Marcelo a rendu de beaux services aux Merengues. Le brésilien a marqué toute une génération de fans de football. Après 545 matchs et 5 Ligue des Champions, le latéral cherche un nouveau projet en Europe. Pablo Longoria serait sur le coup d’après Fanatic. Le média Turc explique que plusieurs clubs en Europe sont sur le Brésilien. Fenerbahçe qualifié en Ligue des Champions voudrait faire venir le joueur tout comme Marseille. Selon Goal Brésil, le joueur serait suivi de près par l’Inter Milan et la Juventus de Turin comme le rapporte Foot Mercato. L’opération paraît compliquée, mais rien n’est impossible pour l’Olympique de Marseille. Pour rappel, au poste de latéral gauche, l’OM dispose de Sead Kolasinac, de Jordan Amavi et de Luan Peres qui peut également jouer à ce poste. Marseille va devoir faire des choix cet été.