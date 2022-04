Titulaire dans les buts olympiens ce dimanche soir lors de la victoire 1-0 sur le terrain du Stade de Reims, Steve Mandanda est revenu sur le match et il est heureux de ce nouveau succès même si cette performance a été loin d’être exceptionnelle.

“Quand il y a la manière, c’est mieux. Le plus important, c’est la victoire. C’est une victoire difficile qui fait énormément de bien. On l’a vu dans le vestiaire. Il y avait énormément de joie. On sait que les autres ont gagné. Il fallait gagner et c’est ce qu’on a fait. On retient la victoire”, a déclaré le gardien de but français. Le champion du monde 2018 loue l’état d’esprit de ses coéquipiers. “C’est un groupe très jeune, avec beaucoup de très, très bons joueurs, avec du caractère et une grosse personnalité. La dynamique est positive, ça aide aussi. On est heureux d’être et de jouer ensemble, de vivre ensemble. C’est le plus important.” La préparation parfaite avant de se déplacer aux Pays-Bas pour défier le Feyenoord Rotterdam jeudi soir en demi-finale de la Ligue Europa Conférence.