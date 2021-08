Titulaire hier soir dans les buts de l’Olympique de Marseille lors du match à Nice, Steve Mandanda est revenu sur les incidents survenues avec les supporters des Aiglons. Il ne se sentait pas vraiment en sécurité.

« On est choqués par ce qui s’est passé. C’est inadmissible que les supporters puissent rentrer sur le terrain. Valentin (Rongier) était grièvement touché à Montpellier. J’ai été souvent visé et c’est arrivé sur Dimitri (Payet). J’ai dit au délégué que notre sécurité n’était plus assurée. On s’est retrouvés en danger. Pas mal de nos joueurs ont été visés. On ne peut pas tolérer de voir des supporters nous agresser. On ne pouvait pas retourner sur le terrain. On ne se sentait pas en sécurité. Les arbitres étaient d’accord avec nous pour interrompre le match. Ils estimaient que la sécurité n’y était pas. Le délégué a estimé que c’était possible, après discussions avec le préfet et le service de police. Ils n’ont pas vécu ce qu’on a vécu. On ne se sentait pas en sécurité. » A indiqué le portier de 36 ans qui espère voir la commission prendre des décisions fortes pour ne plus revivre de telles soirées…