Journaliste pour le « Phocéen », Jérémy Attali évoque la saison de l’Olympique de Marseille et souhaite que le Brésilien Luis Henrique fasse plus afin d’aider l’effectif de Jorge Sampaoli.

« Je suis clément avec Luis Henrique. C’est un joueur que j’adore, j’aime beaucoup son jeu, sa qualité de centres. Il m’a surpris la saison dernière. Quand il est arrivé, je me demandais vraiment comment il allait s’intégrer dans cette équipe. Mais il a très bien fini la saison. Sauf que là, je suis embêté pour lui, car on dirait qu’il n’a plus confiance. Sur son occasion contre Angers, sa façon de s’approcher du gardien sans savoir quoi faire, alors que tout le monde voit la balle au fond, ça m’a un peu chagriné… Maintenant, pour remonter la pente, il va lui falloir un but. Mais est-ce qu’il en est capable dans l’état mental où il est ? J’espère juste qu’il n’est pas trop touché dans la tête. Car les qualités sont là. Pour l’instant, il a le potentiel pour qu’on est autant envie de le voir que De La Fuente. Mais il doit devenir un tueur, il doit se faire mal, » a lâché le journaliste qui met une certaine pression sur l’ancien joueur du club de Botafogo.