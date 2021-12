En février prochain, l’Olympique de Marseille disputera les barrages de la Ligue Europa Conférence face à Qarabag. Sur le site officiel fu club phocéen, Pablo Longoria se méfie de cet adversaire même s’il a exprimé des ambitions élevées dans cette compétition.

L’Olympique de Marseille a jamais les premiers en Ligue Europa Conférence ? C’est le souhait du président Pablo Longoria même s’il se méfie de Qarabag, prochain adversaire du club phocéen en barrage de cette nouvelle compétition de l’UEFA. En cas de qualification, les marseillais retrouveront le Stade Rennais, directement qualifié pour les huitièmes de finales en ayant terminé en tête de son groupe de qualification.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte », a confié Pablo Longoria sur les différents médias du club.