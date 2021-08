Face aux médias cet après-midi, le président Pablo Longoria a fait le point sur les dossiers Lirola et Wass.

De passage en conférence de presse ce jeudi pour la présentation de William Saliba, arrivé en prêt cet été en provenance d’Arsenal, Pablo Longoria en a profité pour faire le point sur les deux dossiers encore actifs du mercato de l’OM : Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (FC Valence). Deux joueurs qui viendraient renforcer le poste de piston droit dans le système à 5 défenseurs de Jorge Sampaoli.

« Sur les différentes arrivées, nous sommes sur les négociations avec Pol. On parle entre la Fiorentina et nous. Le marché doit être un marché patient. Il y a beaucoup de clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’opérations. La question de Wass et Lirola, on parle avec des clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’opérations jusqu’à présent. »