Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria évoque le tirage au sort de l’Europa League et semble satisfait du sort qui attend ses joueurs en C3.

« C’est un groupe équilibré et compétitif avec de très bonnes ambiances dans les différents stades. Je considère qu’il y a 4 très bons coachs : Nikolic, Fatih Terim, Sarri, Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants et très ouverts, des matchs compétitifs. C’est un bon groupe avec des équipes habituées à jouer en Europe », a apprécié le dirigeant au micro de RMC Sport. Rappelons que l’OM se retrouve clairement dans le groupe de la mort avec la Lazio Rome, le Galatasaray Istanbul et les Russes du Lokomotiv Moscou.