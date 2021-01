Interrogé au sujet du recrutement de Luis Henrique, le directeur du football s’est montré beaucoup plus clément que Villas-Boas.

Début décembre en conférence de presse, André Villas-Boas avouait avoir fait une erreur sur le recrutement du jeune Luis Henrique. Incapable d’évoluer sur le front de l’attaque, le Brésilien n’a disputé que 39 petites minutes de jeu en Ligue 1 cette saison. Pour autant, le directeur du football de l’OM, Pablo Longoria, insiste sur le fait que ce soit un bon recrutement d’avenir. C’est en tout cas ce qu’il explique dans une interview accordée à La Provence.

« C’est un choix pour l’avenir, on a présenté Luis comme un joueur offensif. Ce n’est pas un joueur d’1m90 qui pèse dans la surface. C’est un joueur du futur, avec beaucoup de talent. On laisse retomber la pression autour de lui. C’est un Sud-Américain de 18 ans, il arrive dans une situation compliquée au niveau sanitaire, sans sa famille à cause des restrictions de voyage. Il faut avoir du temps et, surtout, je crois que les évaluations ne se font pas en décembre, il faut analyser la saison en juin. Il ne faut pas non plus évaluer le joueur par rapport à son prix de transfert. Demain, je peux acheter un joueur 3M€ et lui donner un salaire de 10M€ net. C’est cher. Mais je peux aussi acheter un joueur 20M€ et lui donner 500 000€ de salaire net. C’est moins cher. »