La situation difficile avec le technicien argentin Jorge Sampaoli a poussé le Président de l’OM à contacter Diego Martinez, l’ancien entraineur de Grenade.

Sampaoli dans la tourmente ! Les récentes mauvaises performances et la colère des supporters marseillais ont poussé Pablo Longoria à prévoir un plan B en cas de départ du technicien argentin. Le dirigeant olympien aurait appelé l’Espagnol Diego Martinez pour possiblement prendre la suite de Jorge Sampaoli d’après le média sportif Todo Fichares.

Une épopée fantastique avec Grenade

Après avoir entrainé le CA Osasuna, Diego Martinez prend les commandes de Grenade CF. Lors de la première saison il finit deuxième du championnat deux divisions et monte en Liga. Il est notamment nommé meilleur entraineur du championnat cette saison-là. Avec un des plus petits budgets du championnat, il parvient à qualifier Grenade pour la première fois de son histoire en Ligue Europa. Lors de la saison 2020/2021, il élimine le SC Naples de Gattuso et le club norvégien de Molde FK avant de s’incliner en quart de finale de la Ligue Europa face à Manchester United. Ses bonnes performances avec le club andalou ont marqué Grenade. La presse locale le surnomme “le chaman“. Depuis son départ de Grenade l’été dernier, Diego Martinez est sans club.