Particulièrement heureux de son passage à l’OM la saison dernière, le défenseur espagnol fait tout pour revenir en Ligue 1.

Éblouissant durant son passage de 6 mois à l’Olympique de Marseille (2 buts, 2 passes décisives), Pol Lirola fait toujours partie des priorités de Pablo Longoria. Le président du club phocéen, qui a déjà vu le Japonais Hiroki Sakai faire sa valise, compte sur l’arrivée définitive du latéral de la Fiorentina pour renforcer le secteur défensif. Seul hic, l’OM n’a pas levé son option d’achat – estimé à entre 12 et 14 millions d’euros – et les dirigeants de la Viola auraient de nouvelles offres plus alléchantes.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec la Fiorentina, le défenseur espagnol continue pourtant de faire un gros effort pour revenir à l’Olympique de Marseille. Le journaliste italien Rudy Galetti assure en effet que Pol Lirola n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière en Serie A la saison prochaine. Il n’aurait qu’une seule idée en tête : retrouver l’Olympique de Marseille. Le joueur de 23 ans ferait ainsi le forcing pour revenir en France, alors que l’Atalanta Bergame négocierait avec la Fiorentina pour son transfert. À voir qui aura le dernier mot dans cette histoire.