« Mes échanges avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli avant mon retour ? Nous étions en contact en permanence avec Pablo Longoria parce que les négociations n’ont pas été faciles. Il y avait de nombreux soucis. Mais ils m’ont tous les deux fait savoir qu’ils m’attendaient (à Marseille). Le coach m’a dit qu’il m’attendait, qu’il voulait que je revienne. Nous avons maintenu le contact des deux côtés. Ils me disaient que même si les négociations étaient difficiles, ils allaient tout faire pour me faire revenir. » A expliqué le défenseur espagnol qui s’est confié au micro de la chaîne Youtube officiel de l’OM.