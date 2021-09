Carlos Alcaraz, jeune Espagnol de 18 ans a éliminé le n°3 mondial Stefanos Tsitsipas. Un résultat obtenu après un combat de plus de 4h et cinq sets (6-3, 4-6, 7-6 [2], 0-6, 7-6 [5]).

Carlos Alcaraz se souviendra très longtemps de ce 3 septembre. Le prodige de 18 ans, est sorti vainqueur vendredi, d’un combat titanesque, contre le n°3 mondial, Stefanos Tsitsipas (6-3, 4-6, 7-6 [2], 0-6, 7-6 [5]).

Celui-ci a décroché la plus extraordinaire victoire de sa jeune histoire. Il devient au passage le plus jeune joueur à battre un membre du Top 3 en Grand Chelem depuis Michael Chang à Roland-Garros en 1989 et le plus jeune joueur à atteindre les 1/8 d’un Majeur depuis Andreï Medvedev à Roland-Garros en 1992.