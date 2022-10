L’Olympique de Marseille a une fois de plus cédé sur la pelouse de Francfort contre l’Eintracht ce mercredi soir en Ligue des champions. Une défaite qui oblige les Phocéens à remporter le dernier match contre les Spurs de Tottenham. Et l’exploit est possible pour un certain Mamadou Niang.

Ancien attaquant et chouchou de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang pense que Marseille est capable de réaliser l’exploit face aux Spurs de Tottenham avant la sixième et dernière journée de Ligue des champions. « À la fin du match aller contre Francfort, si on pensait que l’OM allait jouer cette qualification sur ce dernier match contre Tottenham on aurait signé tout de suite. Il va falloir créer l’exploit c’est tout et l’équipe en est capable. Aujourd’hui on voit qu’ils font un bon match mais qu’ils perdent sur des erreurs grossières. Au vu de ce que peut faire l’OM, je pense qu’ils ont les qualités pour battre cette équipe de Tottenham. » A expliqué Niang sur les ondes de ‘RMC.’