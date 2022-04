Alors que l’OM est en très grande forme ces dernières semaines, le retour au premier plan d’Amine Harit n’y est pas étranger. Pourtant, quelques mois en arrière, rien ne semblait présager un tel événement, et Sampaoli s’en excuse.

« Je n’ai pas su profiter d’Harit à certains moments. On savait très bien quel type de joueur c’était. J’ai peut-être un peu manqué de patience avec certaines erreurs qu’il a commises, qui l’ont éloigné un petit peu du groupe.

C’est un joueur qui peut montrer beaucoup plus et qui peut apporter beaucoup plus. Il peut apporter un déséquilibre qu’on voit de moins en moins dans le football et c’est à moi de savoir profiter de lui du mieux possible », a lancé Sampaoli en conférence de presse.