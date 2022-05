Présent lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP, Djibril Cissé s’est laissé tenter par le jeu des comparaisons en estimant que Bamba Dieng était un profil qui lui ressemblait.

« Il réfléchit quelques secondes. Je dirais Bamba Dieng. Je n’ai pas forcément de conseils à lui donner. Il s’entraine tous les jours. Il travaille pour un avoir un meilleur rendement car il se créé énormément d’occasions. Ça me rappel ma jeunesse car je pouvais rater l’immanquable et derrière mettre un but exceptionnel comme son ciseau face à Strasbourg mais il est plus talentueux que moi« , a confié Djibril Cissé à l’issue de la cérémonie dans des propos recueillis par Aris Djennadi, journaliste pour Sport.fr, présent sur place lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP.

Plus d’un an après ses débuts en professionnel, Bamba Dieng crève l’écran. A 22 ans, le jeune marseillais a réalisé une saison pleine de promesses avec 8 buts et 3 passes décisives à son actif en 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues avant d’avoir réalisé le but élu plus beau but de la saison en Ligue 1. Le Sénégalais a vécu une soirée folle.