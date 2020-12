Avec une maigre victoire en six matches de poules de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a vécu une campagne européenne 2020-2021 cauchemardesque. Avec un total de deux petits buts, le secteur offensif du club phocéen a été complètement inexistant. Florian Thauvin, attendu au tournant pour être décisif lors des grands matches, n’a pas réussi à porter son équipe.

Alors que l’aventure européenne des Marseillais s’est achevée ce mercredi soir par une nouvelle grosse défaite à Manchester City (3-0), l’heure du bilan a sonné pour les hommes d’André Villas-Boas. Avec seulement 2 buts marqués (sur pénalty) pour 13 encaissés, l’OM a malheureusement « brillé » en Ligue des Champions pour sa stérilité devant les cages.

A l’image de son équipe, Florian Thauvin, fer de lance de l’attaque marseillaise, n’a pas été au niveau. Et comme si ce n’était déjà pas assez, les statistiques du joueur phocéen durant cette saison de C1 sont catastrophiques. En tout, l’international français a perdu 98 ballons, soit trente de plus que n’importe lequel de ses partenaires. L’ailier marseillais, réputé pour sa qualité de percussion et sa conduite de balle, n’a réussi que 36,7% de ses dribbles (11/30), soit le troisième pire ratio de son équipe. Enfin, probablement la statistique la plus accablante, durant cette aventure européenne de courte durée, Thauvin n’a tenté que 5 frappes pour 2 cadrées.

Un bilan famélique à des années lumières du potentiel du joueur.