Dimanche le monde du football a pu assister à un désastre dans le match de Ligue entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Suite aux incidents entre des ultras niçois et les joueurs de l’OM, le groupe ultra du GYM a adressé un communiqué pour calmer le jeu. C’est maintenant au South Winners de faire de-même.

Ce lundi soir, le groupe ultra pro Marseille a publié à son tour un communiqué afin de revenir sur la soirée et les événements qui ont clairement entachés cette rencontre. Le mot et fort et ils parlent d’injustice. « Comment expliquer que de tels événements puissent se tenir dans une enceinte sportive alors que des réunions de sécurité sont organisées en amont par les préfectures de police et les commissions de sécurité des différents stades hexagonaux ? Il faut surtout avoir à l’esprit tout ce qui s’est produit avant le débordement : jets réguliers de bouteilles, gobelets et autres objets… (…) Nous approuvons pleinement la décision de fermeté prise par la direction de l’OM hier soir de ne pas reprendre le match, tant l’intégrité et la sécurité même des joueurs n’étaient pas garanties. La direction niçoise et son responsable de la sécurité, sans oublier la préfecture, ont tous montré leur nullité affligeante et leur incapacité à maintenir l’ordre dans le stade. (…) Au-delà des joueurs, c’est toute une ville et le peuple marseillais qui se sont fait agresser hier. Nous appelons tous les élus marseillais à se lever et faire front devant cette injustice. » Peut-on lire sur leur page facebook.