Beaucoup moins tranchant depuis son retour de blessure, Arkadiusz Milik déçoit après des débuts tonitruants sous les couleurs de l’OM. Son cas pose de nombreuses interrogations. Le Polonais serait une gêne pour Jorge Sampaoli et ses hommes et cacherait des problèmes en interne.

Auteur d’un petit but en 11 rencontres disputées en Ligue 1, le Polonais est loin, très loin de ses standards habituels. Un rendement qui agace sa direction et son entraîneur. Forcé de manœuvrer avec sa blessure en début de saison, Jorge Sampaoli a tout misé sur Dimitri Payet qui a parfaitement rempli sa fonction en tant que faux n°9 et peut désormais compter sur la nouvelle recrue Bakambu, débarqué cet hiver. Malgré tout, Arkadiusz Milik reste un élément fort de l’effectif marseillais et son éviction pourrait faire des émules. Une situation que craint Jérôme Rothen.

« Milik, moi je vous le dis… Par rapport à sa sortie où il a expliqué qu’il y a beaucoup d’échanges avec l’entraîneur, je peux vous dire que là, quid de Milik. Milik, s’il continue de ne pas jouer, ça peut être un frein pour l’épanouissement du groupe. Le problème à l’OM, c’est aussi que tu fais resigner des joueurs que tu veux mettre dehors, mais les résultats cachent beaucoup de choses« , a déclaré Jérôme Rothen sur les antennes de RMC Sport.