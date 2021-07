Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi s’intègre bien à l’équipe. Le joueur français de 22 ans s’est exprimé sur son intégration.

« Je me suis senti à l’aise sur le terrain, tout comme je me sens très à l’aise dans cette équipe. Mes partenaires m’ont vraiment super bien intégré sur le terrain et dans le vestiaire. J’ai l’impression d’être là depuis des années« , a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à La Provence après la victoire face à Saint-Etienne ce mercredi (2-1).