Ce mardi soir à partir de 20 heures, l’AS Monaco reçoit le Sparta Prague en match retour du troisième tour de la Ligue des champions.

Justement durant la conférence d’avant match, Niko Kovac a affirmé que le mercato n’était pas terminé surtout dans le sens des départs.

« On a beaucoup de joueurs et j’ai la chance d’avoir cet effectif. On a vingt-sept joueurs de champ et quatre gardiens. Ça fait beaucoup de joueurs, c’est sûr. On essaye de réduire un peu cet effectif. Certains joueurs vont quitter le club d’ici fin août, » a-t-il déclaré avant de disputer une rencontre décisive pour permettre aux siens d’accéder aux barrages de la LDC.