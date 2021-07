L’ancien coach de l’OM, Elie Baup, s’est confié sur les ambitions de l’Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1.

« Je suis comme les supporters, assez enthousiaste, on a hâte de voir ce que va donner cette équipe sur la durée. Il y a un rééquilibrage de l’effectif, de la concurrence à tous les postes et des idées de jeu assez claires. Il y a des joueurs confirmés, d’autres que l’on va découvrir, tout cela est entraînant. Les noms des recrues me plaisent, notamment certains que je suis depuis un moment comme Saliba ou Guendouzi », a indiqué Elie Baup sur le Phocéen.

Et d’ajouter : « Ce sont des jeunes à fort potentiel qui sont partis un peu trop vite à l’étranger et qui ont besoin de retrouver du temps de jeu et une identité. Si l’OM parvient à reproduire sur le terrain ce que souhaite Sampaoli en terme d’énergie, ça peut être très intéressant. En tout cas, l’effectif me semble très prometteur sur le papier. On sent que l’OM peut se bagarrer en haut du classement, notamment avec Lyon qui me semble très bien armé aussi. Je vois bien ces deux équipes se battre pour la deuxième place. »