En conférence de presse la vieille de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympiakos pour la cinquième journée de Ligue des Champions, André Villas-Boas s’est prononcé sur l’intérêt du Milan AC pour Thauvin.

Courtisé depuis plusieurs mois, Florian Thauvin partira-t-il en Série A ? Les rumeurs affluent sur l’attaquant marseillais en ce moment, et beaucoup l’envoient en Italie. Interrogé sur un éventuel intérêt de l’AC Milan pour le joueur de 27 ans, Paolo Maldini a expliqué que son profil intéressait les Rossoneri. Alors que son contrat avec l’OM arrive à son terme en juin prochain, Florian Thauvin pourrait se laisser tenter par une aventure en Lombardie dès cet hiver.

Mais les propos de l’ancien défenseur n’ont visiblement pas plu à tout le monde. Présent en conférence de presse avant la rencontre de mardi face à l’Olympiakos en Ligue des Champions, André Villas-Boas a régi à cette sortie. « On va voir ce qui va se passer ? On va attendre la dernière semaine de janvier. Après, les paroles de Maldini… C’est un bon bidon. Mais quand tu es Maldini, tu peux dire ce que tu veux. T’imagines maintenant si on rencontre le Milan ? Mais bon, c’est Maldini, il peut dire ce qu’il veut. » L’entraîneur portugais n’a pas été tendre à l’encontre du directeur technique de l’AC Milan.