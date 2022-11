L’attaquant de l’OM, Alexis Sánchez (33 ans) est agacé d’être esseulé en attaque. Il souhaiterait évoluer dans un autre système…

À Marseille, ces derniers jours le moral est au plus bas ! Éliminé de toutes compétitions européennes, les coéquipiers de Valentin Rongier vont devoir rapidement réagir en championnat pour ne pas sombrer dans une crise. 5e de Ligue 1, il ne reste plus que deux journées aux Marseillais pour prendre des points avant la trêve. Avec les mauvais résultats, Igor Tudor est depuis quelques semaines au centre des débats comme lors de son arrivée. Alexis Sanchez en aurait marre du système offensif de l’OM, selon les informations de RMC Sport, l’attaquant international chilien commence à ressentir une certaine frustration à force d’évoluer seul en pointe, de devoir décrocher et de jouer souvent dos au but. Il aimerait évoluer autour d’un attaquant précise le média.

La solution Dieng ou Suárez ?

Actuellement dans son effectif, l’OM possède deux numéro 9, Bamba Dieng et Luis Suárez ! Les deux attaquants pourraient être la solution pour Igor Tudor pour satisfaire l’attaquant chilien qui est très apprécié des supporteurs marseillais. Les dirigeants olympiens qui ont besoin de vendre au mercato d’hiver pourrait également profiter de départs pour recruter un nouvel avant-centre, affaire à suivre…