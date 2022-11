Ce dimanche, l’OM (5e) reçoit l’OL (8e) pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un match au sommet entre deux clubs historiques du championnat français, le perdant pourrait y laisser des plumes…

Ce dimanche, place à l’Olympico ! À l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc se déplacent à l’Orange Vélodrome pour défier les coéquipiers de Valentin Rongier. Les deux clubs doivent absolument gagner ce choc pour rester au contact des trois premières places du championnat, Marseille est 5e avec 24 points tandis que Lyon est 8e avec 20 points. Si les Phocéens espèrent se relancer face au rival, les Lyonnais veulent continuer leur série. Il ne reste que deux journées avant le début de la trêve et de la Coupe du Monde au Qatar. En cette fin d’année 2022, les points sont importants…

Marseille doit éviter la crise

Mardi face à Tottenham en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a tout perdu. Dernier du groupe, les hommes d’Igor Tudor sont donc éliminés de toutes les compétitions européennes. Ce dimanche face à l’OL, les Phocéens doivent réagir après de très mauvais résultats en championnat. En effets, ils sont sur 4 matchs sans victoire en Ligue 1 (Strasbourg 1-1, Lens 1-0, PSG 1-0, Ajaccio 2-1), une défaite dans l’Olympico pourrait éloigner Marseille du podium. Pour ne pas sombrer dans une crise et rester dans la lutte à la Ligue des Champions, Marseille doit absolument s’imposer.

Lyon veut gagner pour rêver

À Lyon, l’arrivée de Laurent Blanc pour remplacer Peter Bosz laisse de nombreux espoirs aux Gones qui rêvent de retrouver la Ligue des Champions. La semaines passée, grâce à un but d’Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face au LOSC au Groupama Stadium sur le score de 1 à 0. Après un début de championnat catastrophique et une période très compliquée, les Gones retrouvent de la couleur en Ligue 1, ils sont sur une série de deux victoires de suite. Face à l’OM, les Lyonnais veulent surfer sur leur dynamique et se rapprocher petit à petit du podium, affaire à suivre…

