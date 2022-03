Giovanni Castaldi livre son analyse sur les problèmes de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines et il pointe du doigt Arkadiuz Milik.

« Celui qui faute initialement, c’est Arkadiusz Milik parce que c’est lui qui se plaint alors que sportivement, l’Olympique de Marseille tourne bien. A ce moment-là, l’Olympique de Marseille était la meilleure défense du championnat de France. Tout l’été, on se disait que ça allait être déséquilibré avec Sampaoli alors que son équipe était très bien structurée, à l’image du match qu’ils font à Lens. C’est la situation personnelle de Milik qui fait que le vestiaire de l’OM n’est pas bien parce qu’il n’est pas content et qu’il s’estime au-dessus de cette équipe. Il s’estime être le meilleur joueur de l’équipe et il ne supporte pas que cette équipe ne joue pas pour lui. La réalité, c’est que depuis le début de la saison, le joueur le plus régulier est Payet et pas Milik. » A-t-il confié sur « l’Equipe. »