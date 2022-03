Défenseur central de l’Olympique de Marseille William Saliba est revenu sur la prestation olympienne et la défaite 1 but à 0 contre l’AS Monaco ce dimanche soir.

« C’est sûr que ça fait chier de perdre encore à domicile. On va vite revenir et se remettre. C’est un coup dur. On n’a pas le droit de lâcher. On va revenir plus forts. En première période, on a bien joué. On n’a pas su marquer encore une fois. En seconde, ils ont eu une action et ils l’ont mis. Ils nous ont punis. On va travailler. Il y a un prochain match jeudi. On va essayer de faire un bon résultat à domicile et reprendre confiance pour aller chercher un bon résultat à Brest. C’est sûr qu’il y a un peu de fatigue, mais c’est comme ça. On joue tous les trois jours. On doit faire avec. Ce n’est pas une excuse. On doit vite se remettre dedans et ne pas lâcher. » Harangue le défenseur central français prêté par les Gunners d’Arsenal à l’OM jusqu’à la fin de la saison.