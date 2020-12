Le club phocéen va devoir s’activer pour ne pas perdre gratuitement 9 joueurs l’été prochain.

Toujours à la dérive financièrement à cause de la pandémie de Covid-19 et du feuilleton Mediapro, l’Olympique de Marseille va devoir s’activer pour ne pas laisser filer quelques millions d’euros la saison prochaine. En effet, neuf joueurs seront en fin de contrat au mois de juin prochain et le club n’aurait toujours pas levé le petit doigt à en croire les informations de L’Equipe.

Jordan Amavi, Florian Chabrolle, Valère Germain, Saïf Eddine Khaoui, Kostas Mitroglou, Yuto Nagatomo, Yohann Pelé, Christopher Rocchia et Florian Thauvin. La liste est longue et le club va devoir faire un choix entre trois solutions : prolonger les joueurs, les laisser partir gratuitement en fin de saison ou tenter de les vendre dès cet hiver. Si pour certains, comme Mitroglou, Rocchia ou Nagatomo, une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour, difficile de prédire l’avenir des autres. Le club devrait se pencher en priorité sur les dossier Jordan Amavi et Florian Thauvin, tous les deux susceptibles de renflouer les caisses de quelques millions d’euros.