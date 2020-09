Directeur sportif de l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, Pablo Longoria parle du mercato et ne semble pas forcément obnubilé par l’arrivée d’un attaquant.

Sur le site officiel du club olympien, Longoria a évoqué le mercato et assure que le club ne fera pas n’importe quoi dans sa quête de faire venir un avant centre.

“On verra dans les trois dernières semaines si on trouve la manière de renforcer l’effectif pour le rendre plus compétitif dans ce mercato très particulier. On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, On saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant.” A-t-il expliqué. Rappelons que le mercato se termine le 5 octobre prochain…