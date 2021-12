Selon les informations de OM Fada sur Twitter, les Verts ont dressé une liste de joueurs pour renforcer leur effectif cette hiver. Dans cette dernière figure deux Olympiens : Luis Henrique et Jordan Amavi.

Actuellement dernier de Ligue 1, Saint-Etienne veut se renforcer cet hiver pour remonter la pente. A peine arrivé Pascal Dupraz et le board stéphanois auraient dressé une grande liste de joueurs pour le mercato hivernal. Selon les informations de Om Fada sur Twitter, Jordan Amavi et Luis Henrique seraient ciblé par l’ASSE. En manque de temps de jeu cette saison, le latéral gauche français n’a disputé que deux matchs de Ligue 1 cette saison. Pourtant, Marseille l’avait prolongé l’été dernier jusqu’en 2025. Luis Henrique de son côté est lui un peu plus ancré dans la rotation de Jorge Sampaoli. Il a disputé douze matchs de Ligue 1 jusqu’à présent mais la plupart en tant que remplaçant. Saint-Etienne pourrait donc représenter une belle porte de sortie pour les deux Phocéens.