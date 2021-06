Annoncé partant pour le championnat turc il y a quelques jours, Dimitri Payet ne devrait pas bouger lors du mercato estival. La star de l’OM a confirmé qu’il n’avait aucune intention de faire ses valises cet été.

Dans un entretien réalisé pour « OM.fr », le milieu de terrain est revenu sur son avenir au travers de ses stats et n’a pas encore terminé son travail dans la cité phocéenne. « Ça commence à chiffrer. 250 matchs, ça commence à devenir important dans un club. C’est ma 6e, 7e ou 8e saison, je ne sais plus. ça montre la stabilité et le nombre d’années et j’espère en avoir encore d’autres d’ici la fin de ma carrière. Cela montre une stabilité, le nombre d’années où je suis resté au club pour arriver à ce chiffre-là. Je sais qu’aujourd’hui, je ne suis pas prêt de repartir, il me reste pas mal de belles années dans ce club. J’espère aller chercher le plus possible dans le classement des monuments de ce club. Décisif à 103 reprises ? ça fait un match sur 2 décisif, cela fait plaisir que les chiffres puissent appuyer ma carrière ici et l’amour que je porte à ce club. C’est une petite récompense personnelle qui me touche énormément. » A-t-il terminé, lui qui possède un contrat jusqu’en 2024.