Victorieux 2-1 de la République Tchèque en quart de finale, samedi soir à Bakou (Azerbaïdjan), les Danois se qualifient en demi-finale de l’Euro 2020.

Delanay a ouvert la marque dès la 5e minute. Dolberg a fait le break avant la pause (42e). En seconde période, les Tchèques ont poussé et réduit la marque par Schick (49e). Mais les Danois et leur séduisant jeu collectif se sont imposés. En demi-finale, Martin Braithwaite et les siens affronteront l’Angleterre ou l’Ukraine.