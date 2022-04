Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik a pris une grande décision pour son avenir. Le buteur international polonais n’est pas contre poursuivre sa carrière sous le maillot phocéen mais à une seule condition.

Absent du groupe olympien pour la rencontre de ce soir en Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique, le Polonais est revenu sur son avenir et il souhaite, une seule chose, disputer la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille. « La Ligue des champions, c’est notre objectif cette saison, je ne peux pas dire qu’on est proche d’y arriver parce que le classement est très serré. Mais c’est ce qu’on veut, c’est la meilleure compétition du monde et pour y participer, tu dois le mérite r sur le terrain. J’ai envie de jouer la Ligue des champions avec l’OM. » A confié le joueur marseillais qui veut ramener l’OM dans la plus prestigieuses de compétitions européennes. Pour le moment, Marseille pointe à la deuxième place du championnat de France avec 3 petits points d’avance sur le Stade Rennais troisième de Ligue 1.