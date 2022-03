Jeudi soir, l’Olympique de Marseille se déplace en Suisse pour défier le FC Bâle en huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Un match qui s’annonce bouillant surtout dans les tribunes et le club phocéen craint pour la sécurité de ses supporters.

Annoncé à près de 1500, les supporters de l’OM auront la possibilité de prendre place entre les tribunes B3 et B5. Problème, le club suisse ne compte pas réserver exclusivement ce parcage aux fans marseillais et des fans du FC Bâle auront aussi la possibilité de se retrouver au même endroit, au sein même du Parc Saint-Jacques. De ce fait, l’OM serait inquiet et craint de nouveaux échauffourées comme au cours du match aller et des incidents entre les deux camps lors de l’avant-match. Même si le club hôte a conseillé à ses supporters de ne pas réserver de places dans le secteur prévu pour accueillir les Marseillais, ils ne sont pas interdits non plus.