D’après le Mundo Deportivo, Pablo Longoria a déjà conclu un accord avec le Barça pour le transfert du jeune Konrad de la Fuente.

Après avoir recruté le Brésilien Gerson en provenance de Flamengo, l’Olympique de Marseille aurait trouvé ce lundi un accord avec le FC Barcelone en vue du transfert de Konrad de la Fuente. Le milieu offensif américain de 19 ans devrait rejoindre le club phocéen pour seulement 5 millions d’euros mais le Barça aura une option de rachat. Un profil qui pourrait parfaitement coller avec le style de jeu de Jorge Sampaoli selon la presse espagnole.

« Konrad est un joueur très rapide et doué techniquement. Il a vraiment une grosse faculté d’élimination et a été l’un des meilleurs éléments du Barça B cette saison. Parfois, il peut pêcher dans la finition mais il a un gros potentiel. Il n’a évolué qu’en D3 espagnole mais c’est une division avec un niveau intéressant. À voir le prix que mettra l’OM mais ça peut être un très bon coup réalisé par Longoria. A 5M€ avec une option de rachat de Barcelone, ça peut être un bon deal. Je pense qu’il peut bien coller à Sampaoli, il peut apporter le déséquilibre qu’il recherche et sait très bien jouer dans les espaces. »