L’AS Roma aurait pris la décision de lâcher le dossier Boubacar Kamara pour le mercato hivernal et donc ne plus s’intéresser au profil du joueur marseillais.

D’après les informations des médias italiens, l’AS Roma et José Mourinho ont lâché le dossier concernant Boubacar Kamara pour une arrivée au mercato hivernal. Des négociations de très longues durées entre les deux clubs qui ne semblent pas du tout aboutir. Kamara semble aujourd’hui plus que jamais être un joueur de l’OM et il partira libre en juin prochain.